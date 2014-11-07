В Красногвардейском районе 17-летний подросток пытался застрелить мать

Откуда у подростка оружие - Лидия, его мать, не знает.

В воскресенье вечером, 16 мая, в Красногвардейском районе на улице Маршака 17-летний подросток пытался застрелить свою мать. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Лидия, его мать, рассказала, что мальчик находился под действием наркотических средств. Ей в лицо он кричал, что "чтобы приблизиться к самому себе, нужно приблизиться к богу", размахивая при этом пистолетом. Откуда у подростка оружие - Лидия не знает.

Петербурженка вытолкнула его из квартиры, вызвала полицию и только тогда почувствовала себя в безопасности. По ее словам, ситуация, когда ребенок возвращается в неадекватном состоянии уже происходила не раз. Она отмечает, что сын приводит в дом "своих наркоманов".

Скорее всего, они дают ему эти таблетки, от которых он не может отойти рассказывает Лидия

Сейчас полиция разыскивает подростка. По словам матери, он скрылся вместе со своей подругой — тоже несовершеннолетней девочкой.

Ранее Piter.tv писал, что на станции метро "Владимирская" подросток упал на рельсы.

Фото: Piter.tv