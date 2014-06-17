В Краснодарском крае задержан подозреваемый в неправомерном доступе к компьютерной информации

Ирина Волк раскрыла подробности задержания мошенника, помогавшего красть телефонные номера абонентов.

Российские правоохранительные органы по Краснодарскому краю и сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном доступе к компьютерной информации. Соответствущей информацией через социальные сети журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Согласно предварительным данным от полиции, злоумышленник приобретал у третьих лиц взломанные аккаунты граждан, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Затем злоумышленник активировал сим-карты операторов связи, вносил в биллинговую систему недостоверные данные об абонентах. Затем молодой человек передавал право доступа к этим телефонным номерам организаторам колл-центров, которые находились на украинской и российской территории. За свои услуги мужчина получал материальное вознаграждение в криптовалюте. Обыски по местам жительства подозреваемого в Гулькевичском районе и городе Тихорецке оперативниками изъято 55 смартфонов, 162 банковские и сим-карты, электронные носители информации.

Установлено, что изъятые у злоумышленника сим-карты использовались при совершении мошенничества в 20 субъектах нашей страны. Общая сумма ущерба превысила 23 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ. Фигуранту расследования в текущий момент предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый в хищении почти 20 млн рублей россиянин экстрадирован из Черногории.

Фото и видео: МВД Медиа