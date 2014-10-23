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В Краснодарском крае в результате ДТП погиб водитель

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Инцидент произошел на трассе Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная.

В Краснодарском крае в результате ДТП погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел утром 16 мая на трассе Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и совершил столкновение с движущимся навстречу грузовым Fiat Ducato. В результате аварии водитель легковушки скончался от полученных травм. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии в массовом ДТП пострадали два человека.

Видео: Telegram / 23 МВД

Теги: водитель, дтп, краснодарский край
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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