КАМАЗ придавил рабочего во время установки вышки мобильной связи.

В Краснодарском крае упавший подъемный кран насмерть придавил рабочего. Об этом сообщили представители регионального Следственного управления. В ведомстве уточнили, что трагедия зафиксирована в станице Стародеревянковской Каневского района.

Несчастный случай произошел в тот момент, когда команда устанавливала вышку сотовой связи. По предварительной информации, могла быть нарушена техника безопасности при проведении работ, что и привело к перевороту КАМАЗа.

Погибший оказался раздавлен тяжелой машиной. Он скончался на месте от полученных травм. Выясняются обстоятельства инцидента.

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Видео: Telegram/Life Shot