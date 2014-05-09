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Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Краснодарском крае.

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Виновника уже задержали.

В Краснодарском крае пьяный полицейский устроил смертельное ДТП. В результате аварии двое мужчин скончались, женщина и пятилетний ребенок пострадали. 

По данным следствия, авария произошла в воскресенье, 7 марта, в городе Тихорецк. Сотрудник транспортной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего Opel превысил скоростной режим и столкнулся с Lada.

Виновника ДТП задержали. Решается вопрос об его аресте. 

Ранее: Момент массового ДТП на перекрестке Белы Куна и Бухарестской попал на видео.

Видео: Telegram / Телетайп Краснодара

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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