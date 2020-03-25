К месту падения самолета направлены специалисты поисково-спасательной службы.

В Краснодарском крае разбился самолет L-39. По предварительным данным, пилот погиб. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Это произошло 25 марта около 16:00 ри выполнении планового тренировочного полета. За штурвалом был курсант четвертого курса Краснодарского военного авиационного училища. Во время вылета у самолёта не было боекомплекта.

К месту падения самолета направлены специалисты поисково-спасательной службы.

Ранее в Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет.

Видео: YouTube / Guardian News, DW News