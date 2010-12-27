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В Краснодарском крае неизвестные с оружием захватили консервный завод
Сегодня, 11:13
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IRINA_CHALKINA

В Краснодарском крае неизвестные с оружием захватили консервный завод

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В настоящее время с захватчиками ведут переговоры.

В пятницу, 4 октября, в Краснодарском крае произошла попытка рейдерского захвата консервного завода. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Захват произошел рано утром. По словам очевидцев, к заводу подъехали четыре автомобиля, в которых находились десять человек с оружием в руках. Неизвестные расстреляли охранников.  По мнению главы Славянского района, причина конфликта - рейдерский захват. 

По данным местных СМИ, охранники доставлены в больницу. Медики борются за их жизнь. 

В настоящее время с захватчиками ведут переговоры.

Ранее мы сообщали о том, что под Львовом разбился самолет с пассажирами, есть погибшие.

Фото:"Mash", pixabay

 

Теги: захват завода краснодар, краснодар, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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