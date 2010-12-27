В Краснодарском крае неизвестные с оружием захватили консервный завод

В настоящее время с захватчиками ведут переговоры.

В пятницу, 4 октября, в Краснодарском крае произошла попытка рейдерского захвата консервного завода. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Захват произошел рано утром. По словам очевидцев, к заводу подъехали четыре автомобиля, в которых находились десять человек с оружием в руках. Неизвестные расстреляли охранников. По мнению главы Славянского района, причина конфликта - рейдерский захват.

По данным местных СМИ, охранники доставлены в больницу. Медики борются за их жизнь.

В настоящее время с захватчиками ведут переговоры.

Ранее мы сообщали о том, что под Львовом разбился самолет с пассажирами, есть погибшие.

Фото:"Mash", pixabay