В Краснодарском крае неизвестные с оружием захватили консервный завод

В пятницу, 4 октября, в Краснодарском крае произошла попытка рейдерского захвата консервного завода. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Захват произошел рано утром. По словам очевидцев, к заводу подъехали четыре автомобиля, в которых находились десять человек с оружием в руках. Неизвестные расстреляли охранников. По мнению главы Славянского района, причина конфликта - рейдерский захват.
По данным местных СМИ, охранники доставлены в больницу. Медики борются за их жизнь.
В настоящее время с захватчиками ведут переговоры.
Ранее мы сообщали о том, что под Львовом разбился самолет с пассажирами, есть погибшие.
Фото:"Mash", pixabay
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