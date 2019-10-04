Под Львовом разбился самолет с пассажирами, есть погибшие

По предварительным данным в самолете закончилось топливо.

Сегодня утром, 4 октября, самолет Ан-12 совершил аварийную посадку, не долетев до аэропорта Львова.

Трагедия произошла сегодня ранним утром около 7 часов. Транспортный самолет АН-12 летел из Испанского Виго в Стамбул. В аэропорту Львова он должен был сесть для дозаправки. При подлете к Львову с самолетом была потеряна связь. Затем один из членов экипажа вышел в эфир и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку в 1,5 километрах от аэропорта.

Сообщается, что посадка была очень жесткая. В результате авиакатастрофы погибли несколько человек. На данный момент сведения о погибших разнятся, говорится о 3-5 погибших. На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. По предварительным данным в самолете кончилось топливо.

Видео: Zaxid.Net

Фото: ТСН