Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

В Краснодарском крае после массовой драки возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 7 сентября в поселке Афипский. Драку устроила группа лиц по предварительному сговору. Прокуратурой Северского района поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы иностранец убил 65-летнего сотрудника АЗС.

Видео: Telegram / SHOT