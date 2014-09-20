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В Краснодарском крае после массовой драки возбудили уголовное дело

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Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

В Краснодарском крае после массовой драки возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 7 сентября в поселке Афипский. Драку устроила группа лиц по предварительному сговору. Прокуратурой Северского района поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы иностранец убил 65-летнего сотрудника АЗС.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: краснодарский край, массовая драка, прокуратура, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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