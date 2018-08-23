На юго-востоке Москвы иностранец убил 65-летнего сотрудника АЗС

Ирина Волк раскрыла подробности смертельной драки.

Российские правоохранительные органы в кратчайшие сроки задержали иностранца, который подозревается в причинении смертельных травм сотруднику автозаправочной станции, расположенной в юго-восточном части столицы. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Пресс-секретарь полиции уточнила, что злоумышленник нанес потерпевшему травмы, которые привели к гибели человека. Происшествие зафиксировано вблизи местного завода "Серп и Молот". Камера видеонаблюдения сняла момент, на котором 65-летний сотрудник АЗС начал ссориться с 28-летним прохожим. В кадр попала драка между оппонентами.

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Фото и видео: МВД медиа