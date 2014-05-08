Жителю Подмосковья грозит пожизненный срок заключения.

В Краснодарском крае полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что на стационарном посту ДПС "Кущевский" инспекторы остановили для проверки документов водителя на автомобиле "Инфинити". За рулем находился 34-летний шофер из Московской области.

Во время досмотра транспортного средства полицейские нашли под задним пассажирским сиденьем 14 свертков с запрещенными веществами. По результатам лабораторных исследований оказалось, что в пакетах был мефедрон. Его общая масса составила 600 граммов. Подозреваемый рассказал, что купил товар через Интернет. Он планировал реализовать наркотики путем закладок в городе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту расследования грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока. На данный момент мужчина находится под стражей.

В ХМАО-Югре полицейские ликвидировали пять нелегальных игровых клубов.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

