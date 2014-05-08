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В ХМАО-Югре полицейские ликвидировали пять нелегальных игровых клубов

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Банда работала на территории нескольких муниципальных образований.

В ХМАО-Югре полицейские ликвидировали пять нелегальных игровых клубов. Об этом сообщила на официальном сайте правоохранительных органов Ирина Волк. Оперативники выявили нелегальные игорные зоны на территории нескольких муниципальных округов. В помещениях во время обысков спецслужбы изъяли свыше 180 единиц специального оборудования, около 33 миллионов рублей, гаджеты, электронные носители информации и документацию.

Задержаны члены преступной группировки. Участникам незаконного бизнеса - от 33 до 37 лет. Они занимались бесперебойной работой оборудования, оборотом денежных средств, а также распоряжались прибылью от бизнеса. По факту проверок МВД РФ возбудила уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

В Астраханской области задержали подозреваемого в насилии над подростком.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

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Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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