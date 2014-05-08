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В Астраханской области задержали подозреваемого в насилии над подростком

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Мужчина совершил еще несколько преступлений после побега из-под стражи.

В Астраханской области задержали подозреваемого в насилии над подростком. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. Мужчина смог сбежать из места заключения, после чего совершил сексуальное насилие над 15-летней девочкой в Волгограде, а также разбойное нападение против взрослой местной жительницы в Астрахани.

15 октября подозреваемый задержан, им оказался 29-летний житель Ульяновской области, который ранее сбежал из колонии-поселения.

пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что 14 октября мужчина украл у жительницы Астрахани мобильное устройство. При этом разбойник угрожал жертве ножом. После разбоя подозреваемый изнасиловал потерпевшую. Инцидент произошел около гаражей. В отношении школьницы противоправные действия были зафиксированы 10 октября. На данный момент установлено, что именно его биологические следы оказались на одежде девочки. 

В Волгограде сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы.

Фото и видео: Telegram / SHOT
 

Теги: астраханская область, педофил, следственный комитет
Категории: Новости России, Тема дня, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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