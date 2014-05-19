  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:26
101
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Краснодарском крае очистили свыше 34 км береговой линии

0 0

С начала работ собрано 12 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

В Краснодарском крае очистили свыше 34 км береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

С начала работ собрано 12 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Кроме того, в морском порту Анапы собрано 10,4 тонны нефтеводяной смеси. В ведомстве отметили, что на побережье керчи собрали более 700 кг нефтепродуктов. Напомним, что загрязнение образовалось в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе на прошлой неделе.

Ранее мы сообщали, что в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием.

Видео: МЧС России

Теги: береговая линия, краснодарский край, мчс россии, нефтепродукты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии