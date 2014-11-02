В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием

Информации о пострадавших нет.

Сотрудники российского министерства по чрезвычайным ситуациям на территории города Ростова-на-Дону тушат пожар на трехэтажном складе с электрическим оборудованием. В настоящее время открытое огрение в помещении ликвидировано на площади в 800 квадратных метров. Соответствующее заявление сделали представители пресс-сужбы регионального управления экстренной службы через социальные сети.

В Ростове-на-Дону горит трехэтажное здание с электрооборудованием. Открытое горение ликвидировано на 800 "квадратах". пресс-служба ГУ МЧС РФ

На месте происшествия работают 55 человек личного состава и 15 единиц профильной техники.

Мужчина пострадал в утреннем пожаре на Замшиной.

Фото и видео: ГУ МЧС России