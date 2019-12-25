Мужчина пострадал в утреннем пожаре на Замшиной

Для ликвидации пожара было задействовано три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Утром в пятницу, 20 декабря, в Калининском районе Петербурга произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

В 6:11 поступило сообщение о возгорании на улице Замшиной, 27, корпус 3, где на кухне двухкомнатной квартиры площадью 8 кв.м. вспыхнул огонь. В 6:44 пожар был полностью потушен.

В результате происшествия из горящей квартиры был эвакуирован пострадавший мужчина, который затем был передан бригаде скорой медицинской помощи. Для ликвидации пожара было задействовано три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что в Левашово в пожаре пострадали мужчина и женщина.

Фото: Piter.TV