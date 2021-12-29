В Краснодарском крае мужчина подозревается в приготовлении к убийству сына

Местный житель выступил в роли заказчика преступления.

В Краснодарском крае 64-летний мужчина подозревается в приготовлении к убийству собственного сына. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. По факту произошедшего ведется уголовное дело. В роли предполагаемого исполнителя заказа выступил представитель закона. Он "согласился" выполнить преступление за 500 тысяч рублей. Денежные средства заказчик должен был передать после того, как вступит в наследство.

Мужчина решил организовать убийство своего 39-летнего сына, чтобы затем завладеть его квартирой в краевом центре и другим имуществом, вступив в права наследства. Для реализации задуманного фигурант стал подыскивать исполнителя. пресс-служба СК РФ по региону

Подозреваемый сообщил "исполнителю" адрес квартиры, в которой проживает его родственник. Он также передал киллеру запасные ключи от квартиры сына и нож. В качестве аванса мужчина выплатил "убийце" пять тысяч рублей. А 15 февраля 2022 года заказчику была предоставлена информация и подтверждающие материалы об убийстве сына. Отец предложил "киллеру" отпраздновать исполнение заказа.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

