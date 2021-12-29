Псаки: заявления об обнаружении массовых захоронений в Донбассе могут быть дезинформацией

Официальный представитель администрации американского президента Джен Псаки считает, что заявления РФ об обнаружении массовых захоронений на Донбассе могут быть дезинформацией. Таким мнением чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне.
Нападению будет предшествовать сфабрикованный предлог, который РФ использует для вторжения. Они могут включать, но не ограничиваться сообщением, о котором вы говорите, утверждениями о провокациях в Донбассе, ложными сообщениями государственных СМИ.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений людей, погибших при обстрелах мирных жителей Донбасса. В период с августа по октябрь 2021 года в районе города Снежное, поселка городского типа Славяносербск, жилого массива Сокологоровка города Первомайска, поселка Видное-1 и на окраине села Верхнешевыревка специалисты нашли пять подобных стихийных народных могил. Там находились останки не менее 295 человек.
Псаки: США не будут оказывать давление на Киев по вопросу вступления в НАТО.
Фото и видео: Белый дом
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