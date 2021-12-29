Псаки: заявления об обнаружении массовых захоронений в Донбассе могут быть дезинформацией

В Белом доме не исключили "сфабрикованный предлог" Москвы.

Официальный представитель администрации американского президента Джен Псаки считает, что заявления РФ об обнаружении массовых захоронений на Донбассе могут быть дезинформацией. Таким мнением чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне.

Нападению будет предшествовать сфабрикованный предлог, который РФ использует для вторжения. Они могут включать, но не ограничиваться сообщением, о котором вы говорите, утверждениями о провокациях в Донбассе, ложными сообщениями государственных СМИ. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений людей, погибших при обстрелах мирных жителей Донбасса. В период с августа по октябрь 2021 года в районе города Снежное, поселка городского типа Славяносербск, жилого массива Сокологоровка города Первомайска, поселка Видное-1 и на окраине села Верхнешевыревка специалисты нашли пять подобных стихийных народных могил. Там находились останки не менее 295 человек.

Псаки: США не будут оказывать давление на Киев по вопросу вступления в НАТО.

Фото и видео: Белый дом

