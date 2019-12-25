В Краснодарском крае коронавирус выявили еще у 94 человек

Общее число заболевших на Кубани на сегодняшний день с начала эпидемии составляет 2 699 человек.

В Краснодарском крае за сутки коронавирус выявили еще у 94 жителей.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Краснодарскому краю сообщает, что в регионе выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе с начала эпидемии коронавирусом заразились 2 699 человек, из них 153 дети. На сегодняшний день в регионе выздоровели 1 323 пациента, в том числе 62 – за последние сутки. 26 человек скончались.

Новые случаи по районам Кубани распределены следующим образом:

Краснодар - 25 человек

Кавказский район - 22 человека

Белореченский район - 12 человек, трое из них дети

Крымский район - 6 человек

Сочи - 4 человека

Мостовский район - 4 человека

Динской район - 3 человека

В Ейском, Калининском, Лабинском, Гулькевичском и Новокубанском районах по 2 человека

В Каневском, Апшеронском, Приморско-Ахтарском, Курганинском, Темрюкском, Красноармейском, Усть-Лабинском районах и в Армавире по одному человеку.

Среди вновь заболевших 33 мужчины, остальные женщины. Возраст инфицированных от 5 до 87 лет.

Ранее: В Костромской области коронавирус выявили у 10 человек

Фото: Piter.TV

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