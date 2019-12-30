В Краснодарской школе произошёл сильный пожар

Из задымленной школы эвакуировали 800 человек.

Сегодня утром, 29 января, во время школьных занятий в школе №49 произошел пожар.

Сигнал о возгорании поступил в 10 часов 54 минуты. Очевидцы сообщили, что пожар произошел в гардеробе учебного заведения. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Весь первый этаж был в дыму.

По данным регионального МЧС из школы было эвакуировано 800 человек. Пожар удалось потушить в 11 часов 40 минут. На ликвидации пожара работали 43 человека и 12 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

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