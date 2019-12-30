В Подмосковье отец отравил 10-месячного малыша

Мужчина признался, что подмешивал в смесь ребенка снотворное.

В Пушкино Московской области отец подозревается в убийстве 10-месячного сына.

Телеграм-канал Mash сообщает, что утром в своей кроватке обнаружен мертвым маленький мальчик. Мать ребенка сообщила, что покормила ребенка смесью как обычно и уложила спать.

Экспертиза установила, что смерть наступила в результате отравления лекарственным препаратом. 31-летний отец младенца признался, что намеренно подмешивал снотворное в питание сына.

Сегодня ранее: В Красноярске разведенная женщина убила 3-летнего сына и покончила с собой.

Фото: Piter.TV