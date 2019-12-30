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В Подмосковье отец отравил 10-месячного малыша
Сегодня, 11:19
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MShaffter

В Подмосковье отец отравил 10-месячного малыша

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Мужчина признался, что подмешивал в смесь ребенка снотворное.

В Пушкино Московской области отец подозревается в убийстве 10-месячного сына.

Телеграм-канал Mash сообщает, что утром в своей кроватке обнаружен мертвым маленький мальчик. Мать ребенка сообщила, что покормила ребенка смесью как обычно и уложила спать.

Экспертиза установила, что смерть наступила в результате отравления лекарственным препаратом. 31-летний отец младенца признался, что намеренно подмешивал снотворное в питание сына.

Сегодня ранее: В Красноярске разведенная женщина убила 3-летнего сына и покончила с собой.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:35

Да что за б***во твориться???!!! Не нужен тебе ребенок, не рожай! А уж коли понял, что твоя тонкая душевная организация не может выдержать крик ребенка, у*бывай подальше!!!! То отравят, то оставят, то в окна прыгают с детьми!! Куда б**ть катится общество?! Больное общество....

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