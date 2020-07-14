Подтопленными оказались 25 дорожных участков.

В Краснодаре за два часа выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. Специалисты объяснили, что днем 14 июля в городе прошел сильный ливень, который подтопил 25 участков дорог. Дождь нарушил движение общественного транспорта.

Подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории. Вода в дома не заходила сообщение экстренной службы Краснодарского края

По данным МЧС, уровень выпадших осадков составил 20 миллиметров, что для июля считается почти половиной среднемесячной нормы (в 55 мм).

На данный момент известно, что в ликвидации последствий от МЧС участвуют 72 человека и 28 единиц спецтехники для откачки воды.

На юго-западе Китая из-за наводнений погибли три человека.

Видео: Twitter/ @Beatrixss