В Краснодаре водитель маршрутки накричал на школьницу с инвалидностью

Девочку дважды высадили из ТС, потому что она не смогла расплатиться самостоятельно.

В Краснодаре девочке с инвалидностью дважды нагрубил водитель маршрутке за то, что она не сумела самостоятельно расплатиться за транспорт. Школьницу 2 раза высадили из транспортного средства. Подробностями с телеканалом "360" поделилась мама девочки.

По словам собеседницы издания, её дочь обучается в коррекционной школе и пользуется маршруткой каждый день. Поскольку она плохо считает, деньги ей перечисляются только на карту. Школьница попыталась расплатиться через терминал, но деньги не списались. Девочка позвонила маме, которая услышала во время разговора по телефону, что на ребёнка ругается водитель. Мужчина предложил ей либо выйти, либо оплатить проезд наличными. Юная пассажирка поинтересовалась, возможно ли перевести деньги по номеру телефона, но получила отказ в грубой форме.

В итоге за девочку расплатилась одна из попутчиц. На остановке около дома девочку встретила бабушка, которая поинтересовалась у водителя, что случилось. На это мужчина ответил, что терминал для оплаты картой временно не работает и посоветовал обратиться к руководству перевозчика. Несмотря на то, что семья так и поступила, на следующий день девочке не повезло оказаться в маршрутке с тем же водителем и ситуация повторилась. Ребёнку пришлось пересесть на другой транспорт, где всё прошло благополучно: тем не менее, ситуация отразилась на психологическом состоянии девочки.

Мы сидим теперь дома, она боится идти на маршрутку. Говорит: "Мама, я его боюсь, он опять будем там". Собеседница телеканала 360

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по данному происшествию.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцу предъявлено обвинение в совершении сексуального насилия в отношении 15-летней девочки-инвалида.

Фото: Pxhere