В Краснодаре произошел пожар на крыше двухэтажного здания

Пожар ликвидирован к 10 часам утра.

В Краснодаре по улице Калинина на крыше двухэтажного здания произошло возгорание кровли. Соответствующее заявление журналистам сделали представители регионального экстренного ведомства. Сотрудники ГУ МЧС уточнили, что пострадала территория в 120 квадратных метров. Спасатели смогли эвакуировать из помещения 15 человек. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты смогли не допустить распространения пламени. Огонь был локализован в 09:24 утра по московскому времени, а позже пожар был полностью ликвидирован (в 10 часов утра). В тушении были задействованы 31 человек личного состава ведомства, а также девять единиц техники.

Установлено, что произошло возгорание кровли на площади 120 кв. м. Проведена разведка двумя звеньями газодымозащитной службы. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Двух мужчин госпитализировали после пожара в доходном доме Мюргеда.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю