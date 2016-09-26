Двух мужчин госпитализировали после пожара в доходном доме Мюргеда

В 4-комнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 10 кв. м.

В четверг вечером, 24 ноября, в доходном доме Мюргеда на Фурштатской начался пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 17:31. В доме №54 по Фурштатской улице в 4-комнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 10 кв. м. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали.

На борьбу с огнем отправились 20 спасателей и 4 пожарные машины. В 18:29 его локализовали. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Piter.tv

