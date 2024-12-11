В Краснодаре полиция отыскала девушку, которая топлес прокатилась на желтом  Mercedes

Пассажирка "Мерседеса" раскаялась в содеянном.

Российские правоохранительные органы нашли 28-летнюю девушку, которая топлес прокатилась на желтом автомобиле по центру Краснодара. Местная жительница объяснила сотрудникам полиции, что этого больше не повторится. Ранее по социальным сетям распространился ролик с брюнеткой, которая высунулась в люк дорогостоящей иномарки Mercedes. Пассажирка полностью обнажила грудь во время поездки. Автор ролика удивился тому, что девушка оголилась на улице, когда температура воздуха составляла всего плюс три градуса по Цельсию.

Злого умысла не предвидела, о содеянном сожалею, раскаиваюсь. Впредь такого больше не повторится. девушка на допросе

Оперативники установили, что во вторник, в девять вечера 28-летняя местная жительница на Красной улице вылезла в люк автомобиля в обнаженном виде. Они продемонстрировала участникам дорожного движения свои интимные части тела, что выражало "явное неуважение". В отношении злоумышленницы составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Теперь подозреваемой грозит наказание вплоть до 15 суток ареста.

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Фото и видео: Telegram / МВД по Краснодарскому краю