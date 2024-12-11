В Хабаровском крае задержаны бывшие супруги за кражи товаров из магазина при помощи детской коляски

На территории Хабаровского края задержаны бывшие супруги за кражи товаров из магазина при помощи детской коляски. Соответствующее заявление сделали через социальные сети сотрудники региональной пресс-службы правоохранительных органов. Полиция помогла представителю местной торговой сети, который рассказал о пропаже из супермаркета продуктов питания, товаров ежедневного использования и предметов личной гигиены.
Заявитель указал, что недостача обнаружена в результате проведённой ревизии, и работники магазина к этому отношения не имеют.
пресс-служба МВД РФ
Изучив записи с камер видеонаблюдения оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались 40-летний мужчина и 35-летняя женщина. Речь идет о бывших супругах, которые все еще проживают на одной жилплощади. У пары есть два несовершеннолетних ребенка. Злоумышленники посетили магазин с детской коляской, в которой находился малыш. При этом родители незаметно брали с витрины товары и складывали их внутрь люльки. Далее посетители совершили оплату на кассе части других недороги товаров. После этого клиенты беспрепятственно покинули торговый зал. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Каждому подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицией установлена причастность сожителей к пяти криминальным эпизодам хищений из торговой точки. Злоумышленники признались в содеянном. Они возместили в полном объёме материальный ущерб.
Саратовец повторно организовал нелегальный алкобизнес.
Фото и видео: МВД Медиа
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все