Саратовец повторно организовал нелегальный алкобизнес

Находясь под следствием, подозреваемый продолжил незаконный бизнес.

Житель Саратовской области, повторно организовавший нелегальный алкобизнес, стал фигурантом второго уголовного дела. Соответствующее заявление сделали через социальные сети представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. В полиции пояснили, что 44-летний житель областного центра арендовал ангар в Заводском районе. Там на протяжении длительного времени с использованием кустарного оборудования и спиртосодержащего сырья он нелегального изготавливал спиртосодержащие напитки. Далее товар разливался по бутылкам под видом водки.

Готовую продукцию, не имеющую акцизных марок, хранил в том же сооружении с целью дальнейшей продажи. Нелегальный промысел злоумышленника был выявлен в октябре. пресс-служба МВД РФ

В ходе осмотра территории ангара полицейские обнаружили и изъяли более 52 тысяч бутылок немаркированного алкоголя. Общая стоимость продукции оценивалась в сумму, превышающую девять миллионов рублей. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ. Мужчина оставался на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Однако спустя месяц злоумышленник продолжил незаконно изготавливать в том же арендованном ангаре спиртосодержащую жидкость с целью сбыта. Оперативники из МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии снова задержали бутлегера. Удалось изъять еще более 20 тысяч бутылок сомнительного крепкого алкоголя общей стоимостью более семи миллионов рублей. По результатам разбирательства в отношении мужчины возбуждено ещё одно уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ. Повторно задержанный фигурант расследования все еще находится под подпиской о невыезде.

Расследование растраты 2,3 млн рублей, выданных под залог игровой консоли, завершила полиция Красноярска.

Фото и видео: МВД Медиа