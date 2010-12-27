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В Краснодаре погибла беременная женщина после падения с высотного здания
Сегодня, 13:57
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MShaffter

В Краснодаре погибла беременная женщина после падения с высотного здания

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В сети опубликовано фото с места трагедии.

Накануне, 18 августа, под окнами многоэтажки обнаружено тело молодой женщины.

Сообщается, что трагедия произошла в Краснодаре по улице 40 лет Победы, 33/9  около 16 часов. Очевидцы в соцсетях сообщают, что женщине около 30 лет. Также сообщается, что она выпала с балкона 7 этажа. Женщина была беременна. И она, и ребенок погибли.

По сообщениям в соцсетях у женщины нашли записку. Все обстоятельства случившегося изучает полиция.

Сегодня ранее: В Красноярске отец алкоголик и рецидивист выбросил из окна 4-месячную дочь.

Фото: ВК, ЧП Краснодар

Теги: новости краснодара, новости россии, происшествия, упала с высоты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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