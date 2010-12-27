В Краснодаре погибла беременная женщина после падения с высотного здания

Накануне, 18 августа, под окнами многоэтажки обнаружено тело молодой женщины.
Сообщается, что трагедия произошла в Краснодаре по улице 40 лет Победы, 33/9 около 16 часов. Очевидцы в соцсетях сообщают, что женщине около 30 лет. Также сообщается, что она выпала с балкона 7 этажа. Женщина была беременна. И она, и ребенок погибли.
По сообщениям в соцсетях у женщины нашли записку. Все обстоятельства случившегося изучает полиция.
Сегодня ранее: В Красноярске отец алкоголик и рецидивист выбросил из окна 4-месячную дочь.
Фото: ВК, ЧП Краснодар
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