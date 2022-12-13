В Краснодаре обнаружили в гараже двух запертых сервалов

Материалы проверки будут переданы в Росприроднадзор.

На территории российского города Краснодар правоохранительные органы нашли двух сервалов (или кустарных кошек) запертыми. Сообщение о необходимости оказания помощи диким кошкам в неволе поступило от жителей региона. Они отметили, что сервалы оказались заперты в одном из гаражей по Второму проезду Айвазовского. По факту произошедшего ведется расследование. Возбуждено дело за содержание диких зверей в неподобающих для этого условиях. В частности, на жаре температура внутри гаражного помещения может повышаться до 50-60 градусов по Цельсию. Собранные материалы по итогам проверки будут отправлены сотрудникам Росприроднадзора.

В настоящее время на основании подступившего заявления о содержании нескольких диких кошек в одном из гаражей, полицией Краснодара проводится проверка, устанавливается личность владельца животных Артем Коноваленко, руководитель пресс-службы МВД по городу

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Фото и видео: Telegram / Полиция Краснодара