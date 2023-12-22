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В Краснодаре локализовали пожар на складе

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Прибывшие на место пожарные вынесли из здания четыре кислородных баллона.

В Краснодаре локализовали пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 6 мая. Поступило сообщение о возгорании на складе с легковоспламеняющимися жидкостями внутри. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные вынесли из здания четыре кислородных баллона. В тушении огня участвовали 38 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Пензенской области три человека погибли на пожаре.

Видео: МЧС России

 

Теги: краснодар, пожар, склад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Пожар,

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