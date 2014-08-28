Жильцам двух из них оказано содействие в предоставлении временного жилья.

В Краснодаре четыре квартиры получили повреждения при пожаре в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Инцидент произошел вечером 22 октября на улице Ангарской. В многоэтажном жилом доме загорелась мансарда. Площадь огня составила 200 квадратных метров. Из дома эвакуировали 76 человек.

В результате пожара пострадали четыре квартиры. Жильцам двух из них оказано содействие в предоставлении временного жилья. Проживающие в двух других квартирах переехали самостоятельно.

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Видео: Telegram / МЧС Краснодарского края