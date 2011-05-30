  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:35
120
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус

0 0

По предварительным данным, водитель автобуса заметил возгорание в районе моторного отсека.

В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел утром 22 октября в районе дома 99 на Ленинском проспекте. По предварительным данным, водитель автобуса заметил возгорание в районе моторного отсека. Транспорт следовал без пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Москве во дворе многоэтажки взорвался легковой автомобиль.

Видео: Telegram / 112

Теги: автобус, ленинский проспект, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии