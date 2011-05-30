По предварительным данным, водитель автобуса заметил возгорание в районе моторного отсека.

В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел утром 22 октября в районе дома 99 на Ленинском проспекте. По предварительным данным, водитель автобуса заметил возгорание в районе моторного отсека. Транспорт следовал без пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Уточняются обстоятельства произошедшего.

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