  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:00
166
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве во дворе многоэтажки взорвался легковой автомобиль

0 0

От мощного взрыва выбило стекла на первом этаже здания.

В Москве во дворе многоэтажного дома взорвался легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 22 октября на Профсоюзной улице. Возле подъезда жилого дома взорвался автомобиль Mercedes. В результате происшествия огонь  перенесся на стоявшие рядом три иномарки. Также сообщается, что от мощного взрыва выбило стекла на первом этаже здания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины взрыва машины.

Ранее мы сообщали, что в Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: автомобиль, взрыв, многоэтажный дом, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии