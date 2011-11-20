В Москве во дворе многоэтажки взорвался легковой автомобиль

От мощного взрыва выбило стекла на первом этаже здания.

В Москве во дворе многоэтажного дома взорвался легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 22 октября на Профсоюзной улице. Возле подъезда жилого дома взорвался автомобиль Mercedes. В результате происшествия огонь перенесся на стоявшие рядом три иномарки. Также сообщается, что от мощного взрыва выбило стекла на первом этаже здания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины взрыва машины.

Ранее мы сообщали, что в Москве при пожаре на складе канцтоваров пострадал человек.

Видео: Telegram / SHOT