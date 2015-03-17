Отмечается, что в салоне самолета заняты практически все кресла.

В Краснодар вылетел первый за три года регулярный рейс из Москвы. Об этом сообщает "РИА Новости".

Самолет Airbus A321 вылетел из аэропорта Шереметьево утром 17 сентября. Он приземлится в Краснодаре ориентировочно в 10:25. Отмечается, что в салоне самолета заняты практически все кресла. Напомним, аэропорт Краснодара был закрыт 24 февраля 2022 года.

Ранее мы сообщали, что серийный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

Фото: Telegram / Аэропорт Краснодар