В Костроме задержали директора сгоревшего кафе "Полигон"

Правоохранители также поймали предполагаемого виновника случившегося.

Началось расследование уголовных дел по факту гибели людей в результате пожара в кафе "Полигон". Правоохранители Костромы задержали гендиректора заведения и 23-летнего мужчину, который признался, что выстрелил из ракетницы во время драки. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Женщина проходит по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ситуацию прокомментировал посетитель клуба Андрей Кузьмин, который спас других отдыхающих во время пожара, выбив дверь своим телом. По словам мужчины, 23-летний Станислав защищался от других агрессивных молодых людей. Устраивать пожар он не хотел. Находясь в стрессе, не подумал о последствиях своих действий.

Расследование продолжается. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: число жертв пожара в костромском кафе достигло 15 человек.

Фото: Shot