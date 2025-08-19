  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:09
136
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция Костромы задержала поджигателя двух восьмиквартирных домов

0 0

До избрания меры пресечения фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Полиция Костромы задержала поджигателя двух восьмиквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, на проезде Мичуринцев и улице Фестивальной в ночное время загорелись два дома. В результате происшествия никто не погиб, однако пострадали две женщины. Неподалеку от мест поджогов патрульных экипажей заметил и задержал подозрительного мужчину.

Задержанным оказался 35-летний местный житель, у которого была ранее судимость за хранение наркотиков и кражи. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Мужчина признался в совершении поджогов. Возбуждены уголовные дела. До избрания меры пресечения фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае задержали курьеров телефонных аферистов, похитивших у пенсионеров 7 млн рублей.

Видео: УМВД по Костромской области

Теги: задержание, кострома, поджог, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии