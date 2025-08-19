До избрания меры пресечения фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Полиция Костромы задержала поджигателя двух восьмиквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, на проезде Мичуринцев и улице Фестивальной в ночное время загорелись два дома. В результате происшествия никто не погиб, однако пострадали две женщины. Неподалеку от мест поджогов патрульных экипажей заметил и задержал подозрительного мужчину.

Задержанным оказался 35-летний местный житель, у которого была ранее судимость за хранение наркотиков и кражи. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Мужчина признался в совершении поджогов. Возбуждены уголовные дела. До избрания меры пресечения фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае задержали курьеров телефонных аферистов, похитивших у пенсионеров 7 млн рублей.

Видео: УМВД по Костромской области