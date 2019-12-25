В Костроме число заболевших коронавирусом увеличилось до 15

Сегодня, 10 апреля, подтвердился диагноз еще у двоих Костромичей и женщины из Чухломы.

В Костроме нарастающим итогом количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 15.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил статистику по заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 по состоянию на утро пятницы 10 апреля. Всего за сутки по России зафиксировано 1786 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования в 51 регионах страны. Большая часть это жители Москвы - 1124. За сутки выздоровели

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса по Костромской области сообщает, что на утро 10 апреля в регионе зафиксированы еще 3 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией.

За весь период в Костромской области проведено 2010 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся на сегодняшний день 695 человек. У 15 лабораторно подтвержден COVID-19. Из них 1 летальный исход, трое подростков, которые заразились в поездке по Англии, выписаны по выздоровлению.

Двое вновь выявленных пациентов с коронавирусом из группы контактов туристов из Англии. Также коронавирус подтвердился у женщины из Чухломы.

Сегодня ранее: Названы регионы России с новыми случаями заражения COVID-19 на 10 апреля

Фото: стопкоронавирус.рф