Названы регионы России с новыми случаями заражения COVID-19 на 10 апреля

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах.

В России коронавирус лабораторно подтвержден 10 апреля в 51 регионе.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил статистику по заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 по состоянию на утро пятницы 10 апреля. Всего за сутки по России зафиксировано 1786 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования в 51 регионах страны. Большая часть это жители Москвы - 1124. За сутки выздоровели 97 человек (за весь период 795). Летальных исходов за сутки 18, из них 12 в Москве. Общее количество жертв коронавируса в России 94 человека.

По регионам новые случаи инфицирования COVID-19 распределились следующим образом:



Москва - 1124

Московская область - 182

Республика Коми - 58

Санкт-Петербург - 35

Ульяновская область - 34

Нижегородская область - 32

Мурманская область - 23

Республика Марий Эл - 22

Краснодарский край - 20

Республика Башкортостан - 18

Ленинградская область - 17

Чувашская Республика - 15

Пензенская область - 15

Тамбовская область - 12

Калининградская область - 10

Ставропольский край - 10

Белгородская область - 8

Калужская область - 7

Липецкая область - 7

Орловская область - 7

Республика Адыгея - 7

Рязанская область - 6

Новгородская область - 6

Республика Бурятия - 6

Республика Тыва - 6

Тверская область - 5

Тульская область - 5

Республика Северная Осетия - 5

Ростовская область - 5

Владимирская область - 4

Воронежская область - 4

Республика Ингушетия - 4

Кабардино-Балкарская Республика - 4

Пермский край - 4

Саратовская область - 4

Иркутская область - 4

Кемеровская область - 4

Хабаровский край - 4

Костромская область - 3

Вологодская область - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Оренбургская область - 3

Тюменская область - 3

Республика Хакасия - 3

Новосибирская область - 3

Республика Крым - 3

Смоленская область - 2

Волгоградская область - 2

Республика Мордовия - 2

Удмуртская Республика - 2

Самарская область - 2

Свердловская область - 2

Омская область - 2

Еврейская АО - 2

Курская область - 1

Республика Дагестан - 1

Кировская область - 1

Лидируют по общемуу количеству заболевших Москва и Московская область. За ними следут Санкт-Петербург и Республика Коми. На 5 месте Ленинградская область.

Фото: стопкоронавирус.рф