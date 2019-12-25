Названы регионы России с новыми случаями заражения COVID-19 на 10 апреля

В России коронавирус лабораторно подтвержден 10 апреля в 51 регионе.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил статистику по заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 по состоянию на утро пятницы 10 апреля. Всего за сутки по России зафиксировано 1786 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования в 51 регионах страны. Большая часть это жители Москвы - 1124. За сутки выздоровели 97 человек (за весь период 795). Летальных исходов за сутки 18, из них 12 в Москве. Общее количество жертв коронавируса в России 94 человека.
По регионам новые случаи инфицирования COVID-19 распределились следующим образом:
Москва - 1124
Московская область - 182
Республика Коми - 58
Санкт-Петербург - 35
Ульяновская область - 34
Нижегородская область - 32
Мурманская область - 23
Республика Марий Эл - 22
Краснодарский край - 20
Республика Башкортостан - 18
Ленинградская область - 17
Чувашская Республика - 15
Пензенская область - 15
Тамбовская область - 12
Калининградская область - 10
Ставропольский край - 10
Белгородская область - 8
Калужская область - 7
Липецкая область - 7
Орловская область - 7
Республика Адыгея - 7
Рязанская область - 6
Новгородская область - 6
Республика Бурятия - 6
Республика Тыва - 6
Тверская область - 5
Тульская область - 5
Республика Северная Осетия - 5
Ростовская область - 5
Владимирская область - 4
Воронежская область - 4
Республика Ингушетия - 4
Кабардино-Балкарская Республика - 4
Пермский край - 4
Саратовская область - 4
Иркутская область - 4
Кемеровская область - 4
Хабаровский край - 4
Костромская область - 3
Вологодская область - 3
Карачаево-Черкесская Республика - 3
Оренбургская область - 3
Тюменская область - 3
Республика Хакасия - 3
Новосибирская область - 3
Республика Крым - 3
Смоленская область - 2
Волгоградская область - 2
Республика Мордовия - 2
Удмуртская Республика - 2
Самарская область - 2
Свердловская область - 2
Омская область - 2
Еврейская АО - 2
Курская область - 1
Республика Дагестан - 1
Кировская область - 1
Лидируют по общемуу количеству заболевших Москва и Московская область. За ними следут Санкт-Петербург и Республика Коми. На 5 месте Ленинградская область.
Фото: стопкоронавирус.рф
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