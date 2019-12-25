В Костроме коронавирус подтвердили еще у 3х человек

Положительные результаты анализов пришли из Московской федеральной лаборатории.

В Костроме подтверждены лабораторно еще 3 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Сегодня, 9 апреля, оперштаб по борьбе с распространением коронавируса по Костромской области сообщил, что из Московской лаборатории пришли три положительных результата, которые подтвердили коронавирус у пациентов 2ой окружной больницы. 2 человека это лица из группы контактов умершей от коронавируса костромички. Источник инфицирования 3го человека на данный момент не установлен.

Круг лиц, с которыми контактировали эти 3 человека, определен и находится на строгом карантине. Состояние одного пациента стабильное средне тяжелое, ИВЛ ему не требуется. У двух других катаральных явлений не наблюдается, они чувствуют себя вполне хорошо. Все вновь заболевшие старше 60 лет.

На сегодняшний день в Костроме официально подтверждены нарастающим итогом 12 случаев COVID-19, 3 человека выписаны по выздоровлению (подростки, которые приехали из Англии) и 1 летальный исход (женщина, которая заразилась в Москве).

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