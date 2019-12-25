В "Кошкиспасе" рассказали о вопросе "жизни и смерти" для птиц

Иногда пернатые могут получать травмы, после которых дальнейшая жизнь для них будет затруднительна.

Спасатели из Петербурга в соцсетях рассказали о важной теме, которую надо учитывать при спасении птиц. Как сообщили 13 июня в группе спасательного отряда "Экстремум" в соцсети "ВКонтакте", очень часто пернатым угрожает опасность, даже если они находятся на дереве.

Спасатели отметили, что часто птицу на дереве может удерживать лески или веревки которые спутывают ножки птиц с ветками дерева. Цепляются за них птицы на земле или в гнезде – от этого птица может повиснуть вниз головой. От этого у пернатого существа может затечь конечность и нарушиться кровообращение. Поэтому в случае обращения, указывающего, что птица находится в таком положении давно, спасателям ничего не остается, кроме того, как прекратить мучения пернатого.

Птица с одной ногой не сможет передвигаться, кормиться, защититься. Она будет испытывать боль от перекоса скелета, и, соответственно, внутренних органов. Эвтаназия в данном случае - это лучшее из двух зол, увы – написали представители отряда.

В связи с этим на первый план выходит внимательность горожан, обнаруживших птиц в беде. От готовности помочь зависит их жизнь.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге спасатели животных выручили попавших в беду голубей и кота.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум