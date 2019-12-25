Птицы находились в западне не менее трёх суток.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Петербурге спасатели животных выручили попавших в беду голубей и кота. Об этом сообщается в группе спасателей ""Кошкиспас" "в соцсети "ВКонтакте".

Первый вызов поступил с улицы Белградской. Там на дереве застрял домашний кот. Петербургские спасатели оперативно сняли вернули усатого домой.

По второму вызову спасатели пришли на помощь к голубям, которые застряли в вентиляционной трубе в одном из домов на на проспекте Кузнецова. Как оказалось, птицы находились в неволе более трех дней.

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Фото:"КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум" в vk.com