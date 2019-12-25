Джек-рассел-терьер едва не загрыз младенца в Сестрорецке

У маленького мальчика диагностировали закрытый перелом левого бедра, множественные укусы грудной клетки, рук и ног.

В среду, 10 июня, в полицию Курортного района поступило сообщение из петербургского педиатрического университета. Медики рассказали о госпитализации мальчика, родившегося в середине мая 2020 года. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Скорая помощь забрала младенца в 15:20 из дома на Приморском шоссе в Сестрорецке. У ребенка диагностировали закрытый перелом левого бедра, множественные укусы грудной клетки, рук и ног. Он находился в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, днем 10 июня по недосмотру родителей мальчика покусала собака породы джек-рассел-терьер. Семья, в которой проживает ребенок, неполная, неблагополучная. В отношении матери составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что задержан владелец собаки, укусившей за шею семилетнего мальчика в Ленобласти.

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