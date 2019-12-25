Задержан владелец собаки, укусившей за шею семилетнего мальчика в Ленобласти

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Задержан владелец агрессивной собаки, набросившейся на семилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и области.

Накануне около девяти часов вечера у одного из дачных домов по улице Калинина в г. Любань Тосненского района Ленобласти собака "акита-ину" набросилась на мальчика. Собаку без намордника выгуливал 52-летний слесарь-ремонтник. Пес сорвался с поводка и укусил семилетнего мальчика за шею.

Ребенок получил серьезные травмы, и в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую клиническую больницу. Владелец агрессивного животного с места происшествия скрылся. Спустя несколько минут участковый задержал и доставил в следственные органы мужчину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Хозяин собаки находится в ИВС.

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