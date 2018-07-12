Найденную мертвой на Предпортовой женщину могли загрызть сторожевые псы

Это одна из версий следствия.

Сотрудники уголовного розыска и СК РФ по Петербургу продолжают выяснять обстоятельства гибели женщины, найденной на территории промышленной базы на Предпортовой улице. По одной из версий, женщину могли загрызть собаки. Об этом сообщили "Невские Новости".

Этой версии придерживаются следователи, так как на это указывает ряд признаков. Например, то, что на теле погибшей имеются разрывы и укушенные раны.

Сотрудник ЧОПа, находившийся в ночь происшествия на объекте, рассказал, что выпустил собак погулять по базе, так как там никого уже быть не должно. Проверка продолжается, правоохранители ждут результатов экспертизы.

Ранее Piter.TV писал, что на погибшей не было одежды.

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