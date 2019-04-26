Появились подробности о найденной на Предпортовой мёртвой женщине

Женщина была обнаженная, на руках и ногах у неё заметны укусы.

Ранее Piter.TV писал, что на территории промзоны в Московском районе Петербурга был обнаружен труп женщины с травмами. "Фонтанка" сообщила новые детали страшной находки.

Полицейские и следователи работают у пятого дом по Предпортовой улице. С виду, женщине не больше 40 лет, на ней отсутствует одежда.

Криминалисты отметили, что на руках и ногах погибшей имеются повреждения. Они похожи на укусы животных, предположительно, собак. Точную причину смерти смогут назвать криминалисты.

Фото: Piter.TV