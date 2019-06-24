Полицейские под видом потенциальных клиентов договорились с продавцом о встрече и задержали его.

В Королеве задержали мужчину, продававшего чужие банковские карты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным следствия, в одном из мессенджеров неизвестный молодой человек занимался реализацией банковских карт, принадлежащих третьим лицам. Полицейские под видом потенциальных клиентов договорились с продавцом о встрече. Он был задержан после того, как получил денежные средства.

Злоумышленником оказался 22-летний житель Подмосковья. Нелегальный товар был изъят. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Полиция Подмосковья