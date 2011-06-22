Отмечается, что неизвестный мужчина принес в МФЦ коробку с петардами и умышленно ее поджег.

В Королеве в торговом центре произошел взрыв петард. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел в торговом центре "Гелиос". Сотрудники спрятались за столами в момент взрыва. Отмечается, что неизвестный мужчина принес в МФЦ коробку с петардами и умышленно ее поджег. Злоумышленника задержала полиция. Из здания эвакуировали более 300 человек, никто не пострадал.

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Видео: 360.ru