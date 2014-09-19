В Королеве локализовали возгорание на территории ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Инцидент произошел 25 мая на улице Дзержинского в ТЦ "Пионер". Поступило сообщение о возгорании стройматериалов на втором этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет.
Площадь огня составила 250 квадратных метров. В его тушении участвовали более 60 человек и 24 единицы техники.
Ранее мы сообщали, что МЧС России направило дополнительные силы для защиты населенного пункта в Забайкалье.
Видео: МЧС Московской области
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