Площадь огня составила 250 квадратных метров.

В Королеве локализовали возгорание на территории ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 25 мая на улице Дзержинского в ТЦ "Пионер". Поступило сообщение о возгорании стройматериалов на втором этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет.

Площадь огня составила 250 квадратных метров. В его тушении участвовали более 60 человек и 24 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что МЧС России направило дополнительные силы для защиты населенного пункта в Забайкалье.

Видео: МЧС Московской области