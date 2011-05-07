МЧС России направило дополнительные силы для защиты населенного пункта в Забайкалье

На месте работают более 30 специалистов и 19 единиц техники.

Сотрудники МЧС России направили дополнительные силы для защиты населенного пункта в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ландшафтный пожар охватил 700 гектаров в 1,5 километре от села Линево Озеро. На месте работают более 30 специалистов и 19 единиц техники. Также с помощью вертолета Ми-8 в район доставят аэромобильную группировку ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Ранее мы сообщали, что с побережья Черного моря собрали свыше 163,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Видео: МЧС России